£²£´Ç¯£¸·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£³£Á¤ÎÆÃ¼ì·¿Æý¤¬¤ó¡Ö¿»½á¡Ê¤·¤ó¤¸¤å¤ó¡ËÀ­¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬£±£¶Æü¡¢Âçºå¡¦£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥ÓÆâ¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ä¤Þ¤Á¥×¥é¥¶¡×¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¤ä¤Þ¤Á¥­¥ã¥ó¥µ¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤òÂ³¤±¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¬¤ó¤ÈÀï¤¦´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤é¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¡£¥¢¥ó¥Ê¤Ï¡ÖÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤ë