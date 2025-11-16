由薫が10月22日、ドラマ『推しの殺人』主題歌にして新曲「The rose」をデジタルリリースした。同ドラマは原作が第22回『このミステリーがすごい！』大賞・文庫グランプリを受賞したもの。その原作小説とドラマ脚本を由薫自身が読み込んで、“美しさとはどういうものか？”をテーマに制作された書き下ろし楽曲が「The rose」だ。◆由薫 画像「星月夜」(ドラマ『星降る夜に』主題歌)、「Sunshade」(ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題