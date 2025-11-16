食品ロス削減の活動を行っているプロバスケットボールB2リーグ、ベルテックス静岡は、ファミリーマートや静岡県と連携して、静岡市内で開催するホームゲーム会場に食料品回収ボックスを設置するなど、「フードドライブ」を推進しています。15日、静岡市中央体育館での試合前、ベルテックスは、若者にもフードドライブの活動を広げるため新たに静岡英和女学院が加わり、4者で活動