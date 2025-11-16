「Ikenobo花の甲子園」の全国大会で3連覇を果たした岐阜県立岐阜商業高＝16日午後、京都市中京区高校生3人一組で生け花の腕前を競う「Ikenobo花の甲子園」の全国大会が16日、京都市中京区で開かれ、岐阜県立岐阜商業高のチーム「花むすび」が優勝し、3連覇を果たした。準優勝は福岡県の久留米工業高専、3位は広島市の安田女子高だった。今年のテーマは「“いのち”をいかす」。岐阜商はキクを主人公に見立て、花材それぞれ