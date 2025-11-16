乃木坂46池田瑛紗（てれさ＝23）が16日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。在学中の現役の東京芸大生でありながら大食いでもあることを生放送でアピールした。池田は番組初登場。番組レギュラーの細野敦弁護士が乃木坂46の大ファンで、自ら進んで池田の紹介をした。「てれさ」は本名でニックネームが「てれぱん」。東京芸大には2年浪人して23年に入学していることなどが紹介され、細野氏は「てれぱんは乃木