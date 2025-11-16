湘南乃風が11月15日に兵庫・阪神甲子園球場でワンマンライブ＜湘南乃風 熱唱甲子園＞を開催した。オフィシャルからのライブレポートをお届けする。◆ライブ写真＜湘南乃風 熱唱甲子園＞は、2013年、2023年に神奈川・横浜スタジアム公演を成功させた湘南乃風にとって関西では初となるスタジアムワンマンライブ。湘南乃風が今年コラボレーションした新しい学校のリーダーズ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEからボーカルのRIKUと吉野北