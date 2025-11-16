「浜田組長と組員たち」のインスタグラムが15日に更新され、ダウンタウン・浜田雅功が同級生の店を訪れた様子が公開された。【写真】浜田雅功＆同級生らが集合ショットこの日は、湘南乃風の阪神甲子園球場ライブがあり、浜田のゲスト出演が予告されていた。軍団一行が訪れたのは「山里ホルモン」。浜田＆同級生を囲んだ集合ショットとともに「浜ちゃん、同級生のお店に行ったよ！同級生過ぎて、リアクション薄かったよ！店長