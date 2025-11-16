北海道苫前町で、2025年11月11日から12日にかけて推定体重約400キロのクマが箱わなを押し倒す姿が設置されたカメラに映っていました。猟友会によりますと、クマが出没したのは苫前町小川地区です。11日午後6時すぎ、映像には巨大なクマがゆっくりと歩く姿が捉えられていました。その後12日未明、約300キロの箱わなを押し倒すクマの姿が映っていたということです。映像を撮影した北海道猟友会・羽幌支部・苫前部会の林豊行部会長に