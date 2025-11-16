ガーナサッカー協会は16日、日本戦で負傷交代したアブ・フランシス選手の手術が成功したことを発表しました。フランシス選手は14日の試合、後半に田中碧選手が振った右足と絡まり接触すると、担架に運ばれ交代しました。田中選手は交代時、フランシス選手やガーナ代表のオットー・アッド監督のもとを訪れ謝罪し、監督は「田中選手が謝りに来てくれたことに心から感謝しています。サッカーではこうしたことが残念ながら起きてしまう