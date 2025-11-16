アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第6話が、本日16日にMBS・TBS系にて放送がされた。副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝が担当しており、推し登場キャラ・美樹さやかと友達・仁美の、男の子・上条恭介を巡る“恋バナ”物語に驚いた。【画像】狩野英孝ブチギレ！何も知らない恭介くん公開された『まどマギ』場面カット今作は、劇場版[前編][後編]