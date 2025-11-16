動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を展開する『ズートピア』シリーズの最新作『ズートピア２』が12月5日にいよいよ劇場公開される。公開まで1ヵ月を切った今、日本版声優の発表などでSNSを中心に早くも話題に。そして今回は、本作の舞台であり物語の大きなカギとなる街＜ズートピア＞がどのような街として描かれてきたのか、最新作公開前に抑え