〈何百人も参列するお祝いの席で突然、“武闘派ヤクザ”が「セックスは長く、挨拶は短く」と話し出して…ヤクザの意外すぎるスピーチ技術〉から続く45年間にわたり、「ヤクザ」と呼ばれる人々を取材してきたフリーライターの山平重樹氏。そんな山平氏が、ヤクザたちの意外な素顔や、これまで世に知られていないエピソードを綴った著書『私が出会った究極の俠たち 泣いて笑ってヤクザ取材45年』（徳間書店）を上梓した。【