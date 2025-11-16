現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が16日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。15日に行われた侍ジャパンと韓国の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」で活躍したルーキーを「凄い」と称賛する場面があった。侍ジャパンは4回に3点を先制されたが、その裏の1―3の4回2死二、三塁でロッテの22歳・西川史礁外野手が同点の2点二塁打を放った。韓