ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が１５日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。この日は、フィギュアスケート男子の元世界王者で、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨氏がゲスト出演。宇野氏は独特の食習慣を明かし、加藤を驚かせた。宇野氏は自身の食生活について「かなり偏食なのと…。野菜、ほぼ９割ダメです」と明かした。加藤から「食べれるっていうやつは？」と聞かれると、宇野氏は「トマトだけ」と苦笑。加藤が「