「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）ＭＭＡライト級マッチが行われ、“ジャパニーズ・ビースト”手塚裕之（３５）が元ＯＮＥ同級王者の青木真也（４２）に２回２８秒、パウンドによるレフェリーストップでＴＫＯ勝ちした。「うれしいのはもちろん、ホッとした。３週間前に試合が決まって毎日のようにイメージしてきたので、思い描いてきたフィニッシュが現実になった。これを皮切りにライト級でベルトを取りたい」と声を弾ませ