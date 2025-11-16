モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新。冬のおすすめメニューを公開しました。 【写真を見る】【 阿部なつき 】 「冬のホットサラダ」レシピを公開「わたしの体型キープの鍵」阿部なつきさんは「冬のホットサラダ」と綴ると、料理を作成する動画をアップ。続けて「むしゃむしゃ食べても太らない“温サラダ”レシピ」「オクラ、パプリカ、ブロッコリー、カリフラワー、トマト、チキンで栄養