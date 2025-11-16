23歳の大学生が、人気イケメンクリエイターによるプロデュースを受け、トレードマークだった金髪を染め直すことを決断。変身後の姿に、視聴者から「イケメンやん」「かっこよ」と絶賛の声が上がった。【映像】イキリ大学生驚愕の変身 ビフォーアフター「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（A