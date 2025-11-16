「天皇杯・準決勝、神戸２−０広島」（パナソニックスタジアム吹田）２連覇を狙う神戸が３年ぶり７度目の決勝進出を目指す広島を下し、２２日の決勝戦（国立競技場）で町田と戦うことが決まった。神戸は前半２４分、コーナーキックからこぼれ球をＤＦ永戸が受け、ペナルティーエリア外で左足を鋭く振り抜きゴール右隅へ先制点。６月に横浜Ｍから加入し、移籍初得点となった。後半２４分には、ＭＦ佐々木がＰＫを決めて追加