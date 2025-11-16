トキエアは、東京航空局から「カテゴリーI航行」の承認を取得した。カテゴリーI航行は、精密進入方式の一つで、視程や雲底が低い気象条件下でも着陸の可能性を高めることができ、就航率の改善に大きく寄与する。一定の降下角かつ進入コースに沿って滑走路へ正確に進入することが可能となり、安全性の向上にもつながるとしている。