TBSで17日、『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』(20:55〜22:57)が放送される。チェアマンのチェアマンの坂上忍とプレゼンターの中島健人○第8弾は“KING OF ドラマ主題歌” 音楽のプロが選ぶTBSドラマ主題歌ランキングTBSの特別番組『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキ