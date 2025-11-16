牡羊座・女性の運勢 生活のなかで大事な部分が整っていく雰囲気のとき。まだまだ手をかけるべき箇所は多いでしょうが、「ようやく落ち着く気配」が感じられそうです。現状、不十分なところに順に手をかけながら、よい状態に少しずつ近づけていきましょう。主に家族関係や日常の状況、自身の健康に関してなどが範疇ですが、一回の行動で一気に片づけようとしないのもコツかな。それぞれが、それぞれのペースでだんだんによく