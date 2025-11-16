◇強化試合日本―韓国（2025年11月16日東京D）15日の試合の5回に西川史礁外野手（22）に死球を当てた韓国の李浩成（イ・ホソン）投手が、試合前に通訳を連れて西川のもとに足を運び、直接謝罪した。謝罪を受けた西川は笑顔で対応。当たった左手を李浩成にさすられ、和やかな雰囲気で別れた。死球の場面は前日の5回無死一、二塁の第3打席。そこまで2打数2安打だった西川への5球目の145キロ直球が内角高めに抜け、左手に