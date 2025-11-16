天秤座・女性の運勢 社会面での活動や自身の経験の見直しから大きな学びと自信を得られそうな大事なとき。ここ最近、天秤座はやや懐かしい内容に取り組む機会を得ていました。いったんは「何でまたこれを？」と思ったでしょうが、改めて取り組んでみると気づくことは多く、自分自身の成長も実感できて非常に有意義だったはず。今後はその手ごたえをもって新たな方向に進んでいきそうです。意欲もあり好奇心も旺盛になるときですが