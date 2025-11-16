月曜日は、北日本や日本海側を中心に雨や雪の範囲が広がるでしょう。北海道では、午前中は前線の通過に伴って雨の強まる所もある見込みです。ただ、次第に上空には強い寒気が流れ込んできて、午後は北海道では雪へと変わっていきます。全国的に北よりの風が強まって、北日本では大荒れとなるでしょう。北海道では、夕方以降はふぶく所や、雪の強まる所もあるため、見通しの悪化などにご注意ください。札幌など北日本では、日中はど