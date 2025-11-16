射手座・女性の運勢 日常生活や家族関係、自分自身の心身の状態に、求めていた落ち着きが感じられてくるとき。最近の射手座は生活面の重要性に気づき、その問題や不安個所の改善、手放しに努力してきたのでしょう。その成果が無事に出て、安心できる状態になったことを悟るのがいまなのかも。すべてがクリアになったわけではないかもですが、「どういう生活が自分に合っているのか」については理解できたので、今後はそれを守れる