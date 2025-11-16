山羊座・女性の運勢 自分の身近な対人関係から重要なことを学ぶ大事なタイミング。最近の山羊座はパートナーや親友も含め、親しい人たちとのかかわりを通じていろいろなことに気づく時期にいました。そのなかで抱えていた問題や過去の傷を少しずつ解決し、「改めて一緒にやっていきたい」という思いを新たにしたのでは。今後は少し自分自身の深い部分に意識が向かうでしょう。改めて挑戦心もわくときですが、やや衝動