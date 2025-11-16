水瓶座・女性の運勢 社会面で何か重要なことをやり遂げそうなタイミングです。ここまで水瓶座は、やや懐かしい内容に改めて取り組んできたのかも。「なぜいま？」と最初は思ったでしょうが、改めて向き合ってみると以前とは違う印象で、見落としていたよさも多く、自分自身の成長も強く感じられたのでは。今後は新たな出会いと自分自身の挑戦に意識が向かいそうです。いま会う人は総じて意欲的で気も合いますが、ただ衝動的な印象