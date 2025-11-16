モデルの静まなみ（３１）が１６日、都内で行われた「世界早産児デー２０２５」内のトークイベントに登場し、早産となった出産時を振り返った。２０２０年７月に俳優の武田真治と結婚し、２０２３年２月に妊娠を発表。まだ赤ちゃんが１７０７グラムだった３２週目に突然、破水し、緊急入院したという。まだ赤ちゃんが小さいため、３４週までは切迫早産の張り止め点滴で様子を見る方針となったが副作用で動悸と手の震えが止ま