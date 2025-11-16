埼玉県熊谷市で高齢者宅を狙った窃盗事件などが8件相次ぎました。15日夜から16日にかけて熊谷市で高齢者宅の1階の窓ガラスが割られ、現金や貴金属が盗まれる事件などが半径100メートルの範囲で8件相次ぎ、現金と貴金属あわせて410万円相当が盗まれました。先月から春日部市などでも同様の事件が相次ぎ警察が関連を捜査しています。