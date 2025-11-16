阪神から戦力外通告を受けていた楠本泰史外野手が１６日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。楠本は昨季限りでＤｅＮＡを戦力外となり阪神に移籍。１６試合に出場し打率１割３分３厘で、２年連続の戦力外通告を受けていた。以下は楠本がつづったコメント。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::この度、現役を引退する事を決断しました。父親の影響で物心が付く頃にはもう野球しか知らず、毎日家族