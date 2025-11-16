俳優・仲里依紗が手がけるファッションブランド「RE.（アールイードット）」が、2025年12月11日（木）～14日（日）の4日間、ラフォーレ原宿にてPOP UP SHOPを開催！今年で5周年を迎えるブランドは、個性的でポップな魅力をさらに進化させ、冬の原宿を彩ります。期間中は「RE.」ならではの遊び心あふれる限定アイテムに加え、ノベルティとしてオリジナルホログラムメガネも登場♡ 5周年を迎える「RE.