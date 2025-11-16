◇侍ジャパンシリーズ2025日本11ー4韓国(15日、東京ドーム)この日、26歳の誕生日を迎えた平良海馬投手。練習前には東京ドームのビジョンに誕生日を祝うスライドが映し出されるなど、お祝いムードが漂いました。試合では9回に登板。2アウト1塁とした4人目の打者の初球を投げる前に18秒が経過し、ピッチクロック違反を取られ、1ボールがコールされました。しかし、その違反を引きずることなく、見逃し三振で試合を締めました。「前