元AKB48でタレントの大家志津香（33）が15日放送のTBS「熱狂マニアさん！」（後6・51）に出演。実家の生業を明かした。大家は番組で10日間のコンビニ食ダイエットに挑戦。食事の様子が密着された。6日には、仕事のため故郷・福岡に移動。実家に立ち寄り「実家がいけす料理屋さんです」と紹介、両親も登場した。大家は以前にも自身のインスタグラムで「実家いけす料理屋さんで水産高校通っててダイビング、潜水士、一級船舶