それぞれの飲食店で接客の形は異なりますが、どの店舗でも慣れるまでが大変なものです。漫画家・ミヤギトオルさんの作品『上京してきたウェイトレスの話』では、接客に奮闘するアルバイトの姿が描かれています。同作はInstagramに投稿されると、約1.4万ものいいねを集めました。【漫画】『上京してきたウェイトレスの話』（全編を読む）『カフェ赤煉瓦』に最近入ってきたアルバイトの愛は、客に「いらっしゃいませぇ〜！お決まりに