2025年、世界は再び混迷の只中にある。ロシアの侵攻や中東危機は収束の兆しを見せず、国際社会の抑止力は弱まる一方だ。冷戦後の一極体制が崩れ、暴力が拡大する“現在”はどのように形づくられたのか。その転換点をたどる。【画像】ソビエト連邦の最後の最高指導者新刊『目にする情報の半分以上が偽・誤情報になる情報安全保障の新論点』の第３章より一部抜粋・再構成してお届けする。 拡大し、増加する非人道的な暴力・紛争