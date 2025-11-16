＜伊藤園レディス最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は、2位から出た最終日に3バーディ・3ボギーの「72」とスコアを伸ばせず。トータル10アンダー・8位タイで大会を終え、年間女王の決定は次週以降へ持ち越された。【写真】誇らしげに優勝トロフィーを掲げる脇元華この日は「ショットもパッティングもいいフィーリングでスタートできなかった」と違