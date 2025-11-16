＜伊藤園レディス最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今季国内2戦目となった原英莉花は、初日「69」、2日目「68」、最終日「67」と日ごとにスコアを伸ばし、トータル12アンダー・4位タイでフィニッシュした。【写真】シブコのほっぺたをつんつんする原英莉花上位で終えた一方で、3日間を通してショットの課題がはっきり浮き彫りになった。とくにドライバーは初日からフィーリングが合わず、