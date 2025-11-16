安芸高田市八千代町の土師ダム近くの県道で、クマの目撃情報があり、付近のキャンプ場が利用中止となっています。 警察や安芸高田市によりますと、１６日午前１時ごろ、土師ダムの堤防から北西に約４ｋｍの県道で、体長１ｍほどのクマとみられる動物が歩いているのを車を運転していた人が見つけました。 これをうけて、「土師ダムサイクリングターミナル」は管理するキャンプ場について、クマが近くにいることも考えられる