「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１６日、東京ドーム）試合前練習中に阪神でプレーした呉昇桓氏がグラウンドを訪問。チームメートだった福留孝介氏と談笑した。球場には李大浩ら韓国代表で活躍した選手たちも集結。李は侍ジャパンの松田宣浩コーチとあいさつをかわすなどして旧交を温めていた。呉昇桓氏は「石直球」を代名詞として１３年オフに阪神へ移籍。１４年に３９セーブ、１５年に４１セーブ