第50回エリザベス女王杯を制したレガレイラ（左）と2着のパラディレーヌ＝京都競馬場第50回エリザベス女王杯（16日・京都11R2200メートル芝16頭、G1）1番人気のレガレイラ（戸崎圭太騎乗）が2分11秒0で制し、昨年の有馬記念以来のG1で3勝目とし重賞4勝目を飾った。1着賞金は1億3千万円。戸崎騎手、木村哲也調教師ともにこのレース初勝利。レガレイラは後方でためた脚を最後の直線で発揮。外めから馬群を抜け出し、4番人気のパ