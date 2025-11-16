横浜市の首都高速でスポーツカーが炎上しました。赤いスポーツカーがオレンジ色の炎に包まれています。16日午後2時ごろ、横浜市の首都高湾岸線鶴見つばさ橋近くでスポーツカーから火が出て約30分後に消し止められました。運転手にけがはなく「ブレーキを踏んだらコントロールを失い縁石に接触した」と話しているということです。