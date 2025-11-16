ボーイズグループCORTIS（コルティス）のデビューアルバム収録曲「FaSHioN」が、世界最大音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで累積再生数5000万回（14日基準）を超えた。イントロ曲「GO！」に続き2曲目の5000万ストリーミング曲となった。「FaSHioN」は、ファッションを素材に自分たちのライフスタイルを表現した曲。メンバー5人は「音楽はもちろん、ファッションでも従来の秩序ではなく、CORTISならではの羅針盤に従う」