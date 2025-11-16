文化放送は、与田祐希がパーソナリティを務める特別番組『与田祐希のヨダダヨ』を、12月9日（火）午後7時00分より放送する。 当番組は、2025年2月に乃木坂46を卒業し、タレント・俳優・モデルとして活動する与田祐希がパーソナリティを務める特別番組。3期生として加入し、およそ8年半にわたり在籍した乃木坂46を卒業後、新たなスタートを切った与田。現在、ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBSドラマ特区）