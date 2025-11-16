■これまでのあらすじ夫はむかしから口喧嘩で妹に勝てず、いつか言い負かしたいと思っていた。そのため妻に嫌味のようなことを言う妹を見て、ここぞとばかりに妻に加勢。ついでに2人の関係を悪化させようと画策したのだが…■夫の作戦は失敗 ■母もうれしそう ■その妹のおかげで妻が大変身！ ■よし、ここまでは順調妻のことを褒めているようで、「若さやスタイルは叶わない」とかちょいちょいトゲを感じますね…結果的に妻がキレ