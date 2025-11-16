◇大相撲九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が１敗をキープしていた東１２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）をはたき込んで２勝目。頭で当たる立ち合いから小刻みに突っ張って前に圧力をかけて得意のはたき込みを決めた。“時の力士”を破って支度部屋の友風を報道陣が囲んだ。「こんなに来てくれるんだ」。藤ノ川は１７７センチ、１２０キロと小柄ながらスピード豊かな相撲で人気急上昇の若手。