新日本プロレスは１６日、公式ＷＥＢなどで棚橋弘至「引退試合」の来年１・４東京ドーム大会が全席種完売したことを発表した。大好評を受け「緊急増席」することも決定した。新日本プロレスは「おかげさまをもちまして、２０２６年１月４日（日）開催の『サンセイアールアンドディｐｒｅｓｅｎｔｓＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退』は、当初予定しておりました“全席種が完売”とな