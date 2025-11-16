◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）牝馬１６頭立てで争われ、単勝２・３倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のレガレイラ（４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が最後の直線で力強く差し切って、オールカマーに続く２連勝で昨年５着に敗れたリベンジを果たした。Ｇ１は２３年ホープフルＳ、昨年の有馬記念との３勝目。戸崎騎手、木村調教師とも当レース初勝利とな