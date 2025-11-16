◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝九州国際大付６―５山梨学院（１６日・神宮）３年ぶり２度目出場の山梨学院（関東地区代表）が４年ぶり２度目出場の九州国際大付（九州地区代表）に敗れ、準決勝進出を逃した。同校の一塁側スタンドに、強力な助っ人軍団が駆けつけていた。今夏の甲子園４強入りに大きく貢献した、３年生１１人だ。関東大会に続き、この日もスタンドから声援を送った。前主将の梅村団（３年）は