◆第１０５回天皇杯▽準決勝神戸２―０広島（１６日・パナスタ）天皇杯連覇を目指す神戸が、広島に勝利し決勝進出を決めた。強度の高さ、セカンドボールの回収からテンポの早い攻撃を仕掛けるなど持ち味が似る部分もある両チーム。良さがぶつかり合い、試合開始から激しい試合展開となった。球際の攻防が連続して起こる中、まずは前半２４分。右ＣＫのこぼれ球を、ペナルティーエリア手前からＤＦ永戸勝也が左足を振り抜き