◆第５６回記念明治神宮野球大会第３日▽大学の部・準々決勝立命大７―２明大＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・神宮）立命大（関西五連盟第二）が、明大（関東六大学連盟）に逆転勝ちし、２００８年以来、１７年ぶりの４強入りを果たした。２―１の５回無死に、西野啓也捕手（３年＝高知）がロッテのドラフト２位・毛利海大（４年＝福岡大大濠）の５球目を捉えて左越えソロ弾を放った。７回には１死二、三塁を作り、有馬